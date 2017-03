Công an xác định tài xế nghi cố tình tông xe máy

Có thể xử lý hình sự Sau khi xem clip, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng việc xử lý hành vi của tài xế ô tô phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan công an. Trong trường hợp xác định tài xế ô tô cố tình tông ngã xe máy vì một lý do nào đó (bực tức hoặc mâu thuẫn cá nhân) thì hoàn toàn có thể xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc giết người. “Tài xế ô tô phải hiểu rằng khi điều khiển ô tô là một nguồn nguy hiểm cao độ, nếu tông trúng xe máy chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người lái xe. Tuy không mong muốn hậu quả chết người, chỉ là để cho bõ tức chẳng hạn, tài xế này vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình” - luật sư Thơm nói. Đối với trường hợp xác định do vô ý, tài xế ô tô có thể bị xử phạt hành chính về các hành vi như lạng lách, đánh võng, gây tai nạn rồi bỏ chạy… Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, người này có thể bị truy tố hình sự tội vi phạm các quy định về điều khiển giao thông. Công an đang truy xuất dữ liệu để tìm người điều khiển cũng như truy tìm người bị tông để điều tra, xử lý.