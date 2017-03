Công an xác minh người tung tin đồn bắt cóc trẻ em

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - Công an TP Hà Nội) cho biết đã vào cuộc xác minh nhóm người tung tin đồn bắt cóc trẻ em lên Facebook gây xôn xao dư luận những ngày qua. Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục làm rõ.

Bước đầu điều tra, Công an TP Hà Nội xác định những thông tin này chỉ là tin đồn thất thiệt.

Theo đó, giữa tháng 3, một tài khoản Facebook có tên M. đăng thông tin về câu chuyện hai ông cháu đang dắt tay nhau đi chợ, bỗng dưng đứa cháu gái còn nhỏ bị bắt cóc hụt, thu hút sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mạng xã hội. Vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực chợ Trời (quận Hai Bà Trưng).

“Sợ quá, bây giờ vẫn run. Hôm nay bố mình dắt tay cháu đi chợ, bị hai thanh niên đi xe máy phóng nhanh áp sát, đối tượng ngồi sau định ôm con bé nhà mình đi. May bố mình phản ứng kịp, giật con bé ôm vào lòng. Mấy người gần đấy nhìn thấy thế cũng hét lên và hai người đó chạy mất” - tài khoản Facebook này nói.

Thông tin trên nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người tỏ ra hoang mang, thậm chí là lo sợ trước tình trạng trẻ em bị bắt cóc ngang nhiên giữa thủ đô.

Tiếp đó, một tài khoản Facebook cũng đưa lên mạng xã hội này thông tin về một vụ bắt cóc trẻ em bất thành khác, xảy ra tại quận Đống Đa. Theo chia sẻ, một người mẹ chở con đi trên phố Quốc Tử Giám thì bị nhóm người lạ mặt tiếp cận, định chiếm đoạt bé trai.

Tài khoản Facebooker này không quên cảnh báo: “Chắc từ giờ không dám mang con đi đâu một mình. Các mẹ giờ đi đâu nhớ đeo thêm cái đai đi xe máy cho bé vào người mình nhé, nếu không cần thiết ra đường thì ở nhà luôn cho khỏe”.

Trước đó, tại TP.HCM cũng rộ lên thông tin về một vụ bắt cóc xảy ra trên địa bàn quận Tân Bình. Lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết từ đầu năm đến nay trên địa bàn TP.HCM chưa xảy ra vụ bắt cóc nào. Vụ được cho là bắt cóc ở Tân Bình mà một số trang mạng đưa tin, Công an TP đang thẩm tra, xác minh để kết luận có hiện tượng bắt cóc hay không. Chưa thể khẳng định vụ ở Tân Bình là một vụ bắt cóc không thành. “Người quen cũng hỏi tôi và kể lại như phim hành động, có địa chỉ cụ thể… nhưng thực tế, tất cả đều không có. Bởi vì nếu mà bắt cóc thì sẽ là vụ trọng án, công an ở địa phương đã báo cáo lên Công an TP” - vị lãnh đạo này nói.