Công nhân cấu kết với bảo vệ… trộm tài sản công ty

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 19-7, công an phường An Phú (thị xã Thuận An) trên đường tuần tra trên đường phát hiện ô tô tải mang biển số 60C- 032.83 do tài xế Nguyễn Đức Tuân (quê Quảng Bình) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lực lượng công an phát hiện trên xe chở 44 can nhựa hóa chất (loại 30 lít) trị giá tài sản 35 triệu đồng không hóa đơn chứng từ.

Qua làm việc Tuấn khai nhận, do có sự bàn bạc từ trước trong ca trực của 2 nhân viên bảo vệ công ty gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Sài Gòn (phường An Phú) là Trần Văn Ngọc và Nguyễn Trường Giang nên đã lái xe đến cùng bảo vệ mở kho lấy hóa chất. Sau đó Tuân cùng Ngọc mang số hóa chất đi bán.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Hoàng Xuân Sỹ (quê Nam Định) tổ trưởng tổ bảo vệ của công ty. Liên quan đến vụ án, hai công nhân của công ty là Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Văn Lợi.

Được biết từ đầu tháng 7 đến khi bị bắt, nhóm nghi can đã cùng nhau bàn bạc và thực hiện thành công 3 vụ trộm hóa chất tại công ty với tổng 106 can bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ.