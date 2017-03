Cụ già bị kẻ phê ma túy sát hại

Ngày 6/5, Công an quận Hải An, Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Mạnh Hùng (23 tuổi, quận Lê Chân) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, ngày 14/4 Hùng xông vào nhà người bạn là Lã Trường Xuân tại phường Đằng Lâm, quận Hải An rồi xuống bếp vớ con dao đâm cụ bà 67 tuổi Phạm Thị Cường (mẹ của Xuân).

Nghe tiếng kêu, con dâu nạn nhân lao vào ngăn cản cũng bị đâm... Trong quá trình giằng co, con dao đã bị cong lưỡi. Do vấp phải sự phản kháng quyết liệt của các nạn nhân, Hùng bỏ chạy ra ngoài. Bác sĩ xác định, bà Cường bị gãy xương tay, vết cắt ở cổ dài 15 cm, vết chém ở đầu dài 7cm.

Nhà chức trách cho biết, Hùng thường sử dụng ma túy “đá” dẫn đến ảo giác. Sau khi gây thương tích cho bà Cường và con dâu, anh ta còn liên tục nhắn tin khủng bố tinh thần, đe dọa sát hại cả gia đình nạn nhân.

