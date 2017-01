Cuối năm, ôm tiền tỉ của hàng chục hộ dân bỏ trốn

Xác nhận với báo Pháp Luật TP.HCM vào sáng 12-1, ông Trần Công Tân, Trưởng Công an xã Bình Minh, cho biết đã nhận được thông tin về việc người dân gửi đơn tố cáo bà Trần Thị Hải (36 tuổi, ngụ thôn Tân An, xã Bình Minh) về việc chiếm đoạt tài sản. Công an xã Bình Minh đã hướng dẫn người dân gửi đơn lên cơ quan Công an huyện Thăng Bình để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo thông tin tìm hiểu, hai vợ chồng bà Hải mở quán hàng tạp hóa tại ngôi nhà hai tầng ở địa phương đã nhiều năm qua. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mới đây lại khóa cửa và bỏ đi khỏi địa phương. Cơ quan công an huyện cũng đang tiến hành vào cuộc điều tra.



Căn nhà hai tầng là tạp hóa của vợ chồng bà Hải đã khóa trái cửa





Nhiều người dân cầu cứu cơ quan chức năng vì chủ hụi đã bỏ trốn



Theo phản ánh của người dân địa phương, bằng hình thức vay tiền chung hụi rồi trả với lãi suất cao, qua một thời gian bà Hải đã tạo được sự tin tưởng với người dân. Sau đó, hai vợ chồng bà Hải đã tiếp tục vay số tiền tổng cộng lên đến hơn 4 tỉ đồng từ hơn 60 hộ dân trong xã rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong những người cho bà Hải vay, có người cao nhất lên đến vài trăm triệu, người thấp nhấp cũng gần 10 triệu đồng. Trong những ngày vừa qua, hàng chục hộ dân địa phương chạy đôn chạy đáo hết chỗ này đến chỗ kia khắp cơ quan chức năng để mong đòi lại số tiền trên.

Vẫn chưa hết choáng váng sau khi hai vợ chồng bà Hải mang theo số tiền của mình rời khỏi địa phương, bà Đặng Thị Ba thở dài: “Trước nghe lời ngon ngọt nên góp hụi với vợ chồng bà Hải với số tiền 70 triệu đồng nhưng nay chả biết hai vợ chồng bà Hải trốn đi đâu mất, giờ không biết kêu vào đâu để đòi lại tiền”.

Chị Lê Thị Nga cũng buồn rầu cho biết tham gia góp 42 triệu đồng với 2,5 cây vàng nhưng giờ không biết đòi đâu nữa. Hai ngày nay, vợ chồng chị cùng nhiều người khác liên tục cầu cứu cơ quan chức năng…

Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Thăng Bình tiến hành điều tra theo thẩm quyền.