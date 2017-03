Đâm chết bạn vì một lời góp ý

Gây án do bị em trai thách thức Thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự Cao Thanh Bằng (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang) là nghi can liên quan đến vụ án giết người xảy ra đêm 20-10 ở Phong Điền, TP Cần Thơ. Bị hại là Cao Anh Quy, em trai của Bằng. Thông tin ban đầu cho biết khoảng 18 giờ chiều 20-10, Bằng cùng anh là Cao Tùng Chinh và Cao Anh Quy (em của Bằng) nhậu chung rồi cả ba kéo về nhà trọ của Chinh ở ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền để nghỉ ngơi. Thấy Chinh say nên Bằng nói nên ngủ sớm để hôm sau còn làm việc. Tuy nhiên, Quy cho rằng Bằng nói vậy là coi thường Chinh. Hai bên cự cãi, Bằng bỏ ra ngoài lấy xe đi về thì Quy đi theo thách thức đánh nhau. Thấy thằng em hỗn láo nên Bằng đẩy Quy té rồi vào phòng trọ lấy dao ra đâm Quy gục tại chỗ. GIA TUỆ