Đâm chết người rồi chạy đến công an xã báo tin

Thái là nghi can giết ông Nguyễn Văn Trốn (63 tuổi, trú tại thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng) vào sáng 11-8.



Trước đó, lúc khoảng 2 giờ sáng ngày 11-8, Thái chạy đến Công an xã Ninh Phụng báo tin thấy ông Trốn nằm gục trên vũng máu trước nhà. Lúc này trực ban Công an xã Ninh Phụng nghi ngờ Thái say xỉn nên giữ Thái lại mà không đến hiện trường ngay.



Nghi can Nguyễn Văn Thái tại cơ quan công an. Ảnh: An Bình.

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, vợ ông Trốn thức dậy phát hiện chồng mình nằm chết trước nhà liền hô hoán. Công an xã Ninh Phụng có mặt, đồng thời báo cáo lên Công an thị xã Ninh Hòa.

Qua khám nghiệm hiện trường xác định ông Trốn tử vong vào khoảng từ 2 đến 3 giờ 30 rạng sáng 11-8.

Ngay trong sáng 11-8, Phòng PC45 đã cử lực lượng ra Ninh Phụng phối hợp với Công an thị xã Ninh Hòa tiến hành điều tra. Nhận thấy những lời khai của Thái có mâu thuẫn, sau nhiều giờ đấu tranh, Thái đã cúi đầu nhận tội.





Hiện trường vụ án. Ảnh: An Bình.

Theo lời khai của Thái, sau một thời gian ngắn tìm việc trong TP.HCM không thành, Thái về quê, trong lúc túng thiếu đã nảy ra ý định đột nhập vào nhà ông Trốn trộm cắp.

Hơn 1 giờ sáng ngày 11-8, Thái đột nhập vào nhà ông Trốn. Tuy nhiên, khi Thái đang lục lọi đồ đạc thì bị ông Trốn phát hiện hô hoán và nhảy vào giằng co với Thái. Lúc này Thái rút dao thủ sẵn trong người đâm, chém ông Trốn nhiều nhát, trong đó có viết chém sâu sau gáy khiến ông Trốn tử vong tại chỗ.

Sau khi ông Trốn gục xuống, Thái cầm con dao và cởi áo vứt cách xa nhà ông Trốn và đến Công an xã Ninh Phụng báo tin.