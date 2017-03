Đánh con trai bất tỉnh rồi lên giường ngủ tiếp

(PLO)- Ngày 1-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết vừa tạm giữ Phạm Văn Xuyên (sinh năm 1958, ngụ ấp 3, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.