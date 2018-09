Đi chơi Lễ 2-9 bị trộm phá két sắt trộm hơn nửa tỉ đồng

Ngày 3-9, công an huyện Trảng Bom đang phối hợp công an tỉnh Đồng Nai điều tra một vụ trộm phá két sắt lấy đi tổng số tài sản lên đến gần 600 triệu đồng xảy ra tại xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom).



Hiện trường vụ trộm tài sản. Ảnh: PH.

Thông tin ban đầu, vào trưa 2-9, được nghỉ Lễ nên gia đình anh NKT (31 tuổi) đi chơi. Khi về nhà thì phát hiện cửa sổ phòng ngủ bị phá, đồ đạc trong nhà bị lục tung, vương vãi đồ đạc khắp nơi. Khi vào phòng ngủ, anh T. hoảng hốt phát hiện chiếc két sắt bị đục phá và toàn bộ tài sản trong két sắt bị mất gồm: 10 cây vàng và 200 triệu đồng tiền mặt.



Ngay sau đó, anh T. báo cơ quan công an. Nhận được tin báo cơ quan công an có mặt tại hiện trường ghi nhận để truy bắt nghi can.