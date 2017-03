Đi xem vụ tông xe chết 3 người, 3 chú cháu tử nạn

Khoảng 16 giờ chiều 31-3, trên quốc lộ 48 (thuộc địa phận xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách, khiến ít nhất 3 người tử vong, nhiều người bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm nêu trên, xe khách của nhà xe Minh Loan chạy tuyến TP Vinh - Quế Phong (Nghệ An) đến địa điểm trên thì bị xe tải Howo (Hổ vồ) đâm vào ngang xe. Cú đâm mạnh khiến ba người trên xe khách tử vong, xe khách bị hư hỏng nặng.



Sau vụ tai nạn có ba chú cháu đi xe máy lên hiện trường để xem vụ tai nạn trên. Sau đó, trên đường trở về cách hiện trường chừng 1km, trên quốc lộ 48 (đoạn qua xã Nghĩa Xuân) thì một chiếc xe tải bị nổ lốp trước rồi đâm vào ba chú cháu. Vụ tai nạn thứ hai này khiến ba chú cháu tử vong tại chỗ.



Xe khách bị đâm nát hỏng.

Lúc 18g40' chiều 31-1, ông Thái Bá Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Xuân cho biết: Hai vụ tai nạn trên làm 6 người chết, trong đó một thi thể đang mắc kẹt trong xe khách. Hiện nay do xe khách bị đâm biến dạng nên một thi thể đang mắc kẹt trong xe chưa đưa ra được. Các nạn nhân bị thương đã được vận chuyển đi bệnh viện cấp cứu.



Chiếc xe tải tại hiện trường tai nạn. Ảnh: Thu Phương.

Hiện vụ tai nạn đang được Công an huyện Quỳ Hợp và Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ hai vụ tai nạn trên.