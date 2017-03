Điều tra vụ tại khu công nghiệp Nam Cấn khiến 11 công nhân bị thương

Tại hiện trường cho thấy nhiều thiết bị, máy móc trong Công ty CP Thế giới gỗ Việt Nam (Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm, thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Nghệ An) bị hư hỏng, đường dẫn dầu máy ép gỗ đã bị vỡ, nhiều dấu vết dầu chảy loang ra nền xưởng trong công ty....



Lực lượng công an, kiểm sát và cơ quan chức năng đến khám nghiệm, điều tra vụ nổ.



Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc, cho biết: "sau khi khám nghiệm hiện trường xong, hiện chúng tôi đang họp điều tra".

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An cũng cử lực lượng đến tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ gây bỏng cho 11 công nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cũng đã cử cán bộ xuống phối hợp kiểm tra, lo quyền lợi cho các công nhân.

Cảnh sát cũng đã tiếp cận các công nhân bị thương để lấy lời khai chứng kiến vụ việc.



Hiện trường đường ống dẫn dầu máy ép gỗ bị nổ hỏng.



Như đã đưa tin, khoảng 9 giờ 45 sáng 18-4, khi rất đông công nhân đang làm việc tại Công ty CP Thế giới gỗ Việt Nam thì bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn tại đường ống dẫn dầu máy ép gỗ của công ty. Vụ nổ khiến 11 công nhân bị bỏng nặng được xe cấp cứu chở đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An và BV Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Trong đó, có hai công nhân bị thương nặng đã được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia Hà Nội cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Bên trong xưởng của công ty có nhiều vết dầu loang.



Chị Trần Thị Hiệp (40 tuổi, làm công nhân băm gỗ) - đang nằm cấp cứu tại BV Đa khoa 115 Nghệ An, chưa hết bàng hoàng kể lại: "Lúc đó hơn 150 công nhân đang làm việc bỗng nghe tiếng nổ lớn từ bình nén gỗ, lửa cháy ùn lên. Nhiều công nhân bị lửa táp cháy quần áo tháo chạy như ngọn đuốc sống. Lúc đó cháy lớn, tôi thấy như lực mạnh hút người trở lại khiến tôi bị bỏng".



Công nhân bị thương đang nằm mê man bất tỉnh tại bệnh viện.



Bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc đã đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe, động viên các bệnh nhân, trao tiền hỗ trợ cho mỗi công nhân bị thương một triệu đồng.

Bà Tuyết cho biết sau sự việc này sẽ cùng Công an huyện Nghi Lộc mời Cảnh sát PCCC Nghệ An và cơ quan chức năng để thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động của các nhà máy, công ty trên địa bàn huyện.



Nữ công nhân (trái) trong vụ nổ bị cháy hỏng áo, bị thương nhẹ được người thân đến chở về.



Nhiều nữ công nhân phản ánh họ làm việc rất vất vả, tuy nhiên phía công ty chỉ trả mức lương 2,6 triệu đồng/người/tháng. Nhiều công nhân đã làm việc hơn một năm nhưng lại không có chế độ bảo hiểm.

Trước đó, ngày 14-3, hơn 200 công nhân của Công ty CP Thế giới gỗ Việt Nam đã đồng loạt ngưng việc để yêu cầu công ty giải quyết chế độ bảo hiểm và các quyền lợi. Sau đó, lãnh đạo công ty đã đối thoại với công nhân, hứa giải quyết các quyền lợi.

Công ty CP Thế giới gỗ Việt Nam hoạt động từ đầu năm 2015, chuyên sản xuất chế biến gỗ, do chủ doanh nghiệp là người Ấn Độ.