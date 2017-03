Đòi quan hệ không được, dùng dao cướp tài sản bạn gái

Ngày 12-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Tăng (25 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, nghi can khai nhận do thường xuyên lên mạng Zalo tìm những cô gái nhẹ dạ cả tin kết bạn, hẹn hò rủ đi chơi. Khoảng hai tháng, Tăng quen biết với chị Thuận. Nhiều lần nói chuyện, Tăng có ý định rủ bạn gái đi chơi nhưng chị Thuận từ chối.





Nghi can Tăng tại cơ quan công an. Ảnh: VŨ HỘI

Ngày 6-7, Tăng tiếp tục vào mạng Zalo nhắn tin rủ chị Thuận đi chơi và được đồng ý. Sau đó Tăng đi xe máy đến điểm hẹn chở bạn gái tới công viên nước Dĩ An (thị xã Dĩ An) để tâm sự. Tại đây, Tăng thấy bạn gái mặc đồ “khiêu gợi” nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục.



Đến 21 giờ cùng ngày, chị Thuận nói Tăng chở về. Khi đến vòng xoay Areco thì Tăng nói bạn gái tìm chỗ đi vệ sinh nên đi thẳng vào khu vực vắng người. Tại đây, Tăng ôm chị Thuận nhưng bị đẩy ra. Lúc này, Tăng lại xe máy lấy một lưỡi dao rọc giấy rồi lao vào chị Thuận, choàng tay lên vai rồi kề dao vào cổ, tay còn lại bịt miệng nạn nhân nói: “Dao nè, mày la lên tao cắt cổ”.

Theo phản xạ, cô gái dùng tay gạt dao ra để bỏ chạy liền bị Tăng quật ngã xuống đường. Do sợ có người đi đến phát hiện nên Tăng giật lấy túi xách của cô gái, bên trong có một chiếc điện thoại Galaxy, 1,6 triệu đồng và CMND rồi phóng xe về phòng trọ lẩn trốn.

Sau đó nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Sau ba ngày điều tra, công an bắt giữ Tăng khi đang lẩn trốn tại phòng trọ quận Thủ Đức (TP.HCM).