Du khách Úc buộc tạ vào chân tự tử ở vịnh Hạ Long

Ngày 7-2, cơ quan CSĐT đã có thông báo kết luận điều tra vụ du khách Úc chết trên vinh Hạ Long.

Theo đó, ngày 6-2, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo có 1 khách nước ngoài tham quan trên vịnh Hạ Long bị mất tích. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương đến hiện trường để truy tìm nạn nhân và điều tra làm rõ vụ việc. Sau khi điều tra công an xác định người này tự vẫn.



Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể của vị du khách Úc tại vịnh Hạ Long

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định: Hai cổ chân nạn nhân buộc chặt bằng dây thừng nilon màu xanh; một đầu dây thừng được buộc cố định vào thanh ngang (bằng kim loại) của tạ nâng tự tạo, đầu còn lại buộc vào khối bê tông hình tròn.

Theo lời khai các thuyền viên trên tàu, quả tạ buộc vào chân ông Stephen John Scott là quả tạ nâng tự tạo bằng xi măng thường để trên sân thượng của tàu. Loại dây nilon màu xanh phát hiện buộc vào chân ông Stephen John Scott được dùng để chằng buộc trong hành trình của tàu trên vịnh.

Kết quả khám nghiệm tử thi: Toàn thân nạn nhân không có thương tích do tác động của ngoại lực. Kết luận pháp y xác định nạn nhân chết là do ngạt nước.

Kết hợp với các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh kết luận đây là vụ tự tử, không có dấu hiệu của tội phạm.