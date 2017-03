Dùng dao, bình xịt hơi cay tấn công ‘hiệp sĩ’

Ngày 31- 3, công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Vi Đình Thông (27 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các bạn của mình đang tuần tra trên địa bàn phường Phú Hoà (TP Thủ Dầu Một) thì phát hiện 3 thanh niên đi trên 2 chiếc Exciter có nhiều biểu hiện nghi vấn nên theo dõi. Khi đến đường DT 743 (phường An Phú) 3 người này thấy có chiếc máy của người dân để trước nhà không có người trông giữ nên đã bẻ khoá lấy chiếc xe.



Tên trộm xe (áo khoác đỏ) cùng tang vật bị nhóm "hiệp sĩ" bắt giữ.

Ngay lập tức nhóm “hiệp sĩ” tiến hành truy đuổi trên đường chạy. Lúc này các đối tượng liên tục lạng lách, đánh võng, dùng nón bảo hiểm ném về phía hiệp sĩ nhằm tẩu thoát.

Các “hiệp sĩ” thay nhau liên tục bám sát tìm cơ hội để bắt, vừa đảm bảo an toàn cho người dân đi đường. Khi đến khu phố Bình Thuận (phường Thuận Giao) nhóm “hiệp sĩ” đã ép được thanh niêm cầm lái chiếc xe vừa ăn trộm.



Thấy vậy, hai người còn lại dùng dao và bình xịt hơi cay tấn công quyết liệt các "hiệp sĩ" nhằm giải cứu đồng bọn, nhưng biết không thể chống lại nên cuối cùng đã bỏ chạy thoát thân. Riêng Thông bị khống chế cùng tang vật.