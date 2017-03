Em đâm chết anh ruột trên bàn nhậu

Cơ quan điều tra đang tiến hành lấy lời khai những người liên quan về trưng cầu giám định tử thi.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 18-12, Minh và anh trai là Nguyễn Thanh (39 tuổi) cùng một số người thân trong gia đình ngồi nhậu tại nhà cha ruột ở cùng thôn. Trong lúc nhậu hai anh em đã lớn tiếng với nhau từ những mâu thuẫn trước đó.

Mặc dù nhiều người trong bàn nhậu can ngăn nhưng Minh đã dùng dao đâm thấu bụng anh trai khiến nạn nhân thiệt mạng trên đường đưa đi cấp cứu. Được biết hoàn cảnh của nạn nhân và nghi can đều khó khăn. Vợ anh Thanh vừa bỏ đi cách đây vài tháng, một mình anh phải nuôi bốn con còn nhỏ. Riêng vợ của nghi can Nguyễn Minh cũng vừa sinh con đầu lòng được vài tháng.