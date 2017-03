Giả danh đại tá công an lừa tiền tỉ

Ngày 12-3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Trần Văn Nhứt (57 tuổi, trú ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, Nhứt cùng một người đàn ông với chiêu bài thuê người tháp tùng đến tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành thuê khách sạn hạng sang ở rồi gặp cán bộ, lãnh đạo. Từ lời giới thiệu của các lãnh đạo, Nhứt cùng Bảy “cụt” đến gặp các doanh nghiệp rồi giả danh, đánh bóng tên tuổi nhằm lấy lòng tin để chiếm đoạt tiền.

Nghi can Trần Văn Nhứt khi bị cơ quan công an bắt. (Ảnh do Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp)

Khi đến gặp gỡ, làm việc, Nhứt giới thiệu là đại tá, còn người đi cùng Nhứt giới thiệu tên là Bảy “cụt” giả danh trung tướng, công tác tại Tổng cục II, Bộ Công an. Nhứt giới thiệu là “có quyền lực và quen biết rộng”, có khả năng “chạy” dự án, công trình. Tuy nhiên, để “chạy” được dự án, cần phải đưa tiền lót tay cho Nhứt trước. Vì thấy Nhứt và Bảy “cụt” có “chức sắc”, ăn mặc sang trọng, có “lính” tháp tùng nên nhiều người đã nghe và tin tưởng.

Sau khi lừa đảo lấy được 500 triệu đồng của một nạn nhân ở Hà Tĩnh thì Nhứt và Bảy “cụt” biến mất, tắt luôn máy điện thoại.

Phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45, Bộ Công an) và Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ được Nhứt khi Nhứt đang lẩn trốn ở Trà Vinh.

Đại tá Trần Văn Sơn, Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết thêm: Ngoài việc Nhứt lừa chiếm đoạt 500 triệu đồng ở Hà Tĩnh, Nhứt còn lừa chiếm đoạt của một nạn nhân ở Bắc Ninh số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 420 triệu đồng và một xe ô tô bán tải mang biển số TP.HCM là tang vật của vụ án. Hiện Phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng kêu gọi ai là nạn nhân của Nhứt và các đối tượng cần sớm cung cấp thông tin cho Phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh (268 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, điện thoại 0393 888659) để được giải quyết và phục vụ công tác điều tra.