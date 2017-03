Giả giảng viên lừa bán xe giá rẻ trên mạng

Ngày 13-6, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ hai nghi phạm chuyên lừa đảo bằng việc bán xe ảo qua mạng.

Theo điều tra, đầu tháng 3-2016, anh Hùng ở Đồng Nai thấy trên trang chotot.vn rao bán xe AirBlade với giá 24 triệu đồng. Ham rẻ, anh này gọi cho người rao bán tên Nhị theo số điện thoại trên trang mạng này.





Bắc (phải) và Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.TÂN

Qua điện thoại, người bán xe xưng là giảng viên một trường đại học và hai bên nhanh chóng thống nhất giá cả.

Ngày hôm sau, người tên Nhị hẹn anh Hùng đến trụ sở một ngân hàng ở quận Bình Thạnh nhận xe. Đến nơi, qua điện thoại, người tên Nhị cho rằng mình đang bận, yêu cầu anh liên lạc với người nhà là nhân viên của ngân hàng để nhận xe. Khi gọi theo hướng dẫn, người này yêu cầu anh Hùng chuyển tiền trước, họp xong sẽ xuống giao xe. Tin lời, anh Hùng chuyển tiền vào tài khoản tên Nhị nhưng chờ mãi chẳng thấy ai giao xe. Gọi vào hai số điện thoại vừa liên lạc thì không được, thông tin về người bán trên trang chotot.vn cũng bị xóa...

“Sau khi nhận được thông tin, xác định đây là một băng nhóm có tổ chức, hoạt động tinh vi, Công an quận Bình Thạnh lập chuyên án để truy xét các đối tượng” - Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Bình Thạnh, nói.

Xác minh từ ngân hàng, có 23 người đã từng giao dịch với tài khoản tên Nhị và có đến 12 người là nạn nhân. Công an làm rõ người tên Nhị ở Kiên Giang là một nông dân, bị mất CMND khi đi làm ở TP.HCM và chưa từng mở tài khoản ở ngân hàng.

Qua điều tra, người đàn ông từng mang một tiền án tên Phạm Tiến Mạnh ở đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8 bị đưa vào tầm ngắm. Công an thu thập mẫu chữ viết của Mạnh, so sánh với chữ viết của người xưng tên Nhị thì y khớp.



Thẻ ngân hàng dùng vào việc lừa đảo bị công an thu giữ

Trong khi công an đang điều tra thì Mạnh tiếp tục lấy tên Nhị là giảng viên đại học, lên trang chotot.vn rao bán xe giá rẻ và một nạn nhân tên Phúc dính kịch bản cũ của Mạnh nhưng với tài khoản mang tên người khác.



Qua xác minh, công an lần ra nghi can Hạp Tiến Bắc ở kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú thường gặp Mạnh, có nhiều giao dịch tiền mặt. Sau một thời gian dài đeo bám, chiều 10-6, trinh sát mời cả hai về trụ sở khi họ gặp nhau tại một quán cà phê.

Tại công an, Mạnh khai nhận: Từng là sinh viên tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và nghĩ ra trò lừa này. Mạnh cho Bắc đến các tiệm cầm đồ mua CMND mà khách bỏ lại, sau đó dán ảnh mình vào để mở tài khoản ngân hàng. Mạnh lên trang chotot.vn để lập tài khoản đăng tin.

Bước đầu, công an xác định nhóm của Mạnh đã lừa hàng chục triệu đồng. “Công an yêu cầu ai là nạn nhân bị lừa bằng tài khoản 060113779724 và 060123558319 (chủ tài khoản tên Nhị và Bằng) đến công an trình báo để được hướng dẫn” - một điều tra viên nói.