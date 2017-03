Giả mạo chữ ký để rút tiền trong ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Đình Thịnh (22 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, cuối tháng 7-2016, chủ tài khoản Lan Anh kiểm tra thông tin tài khoản ATM của mình thì phát hiện bị mất 44 triệu đồng nên báo chi nhánh ngân hàng kiểm tra đồng thời trình báo cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận, ngân hàng phát hiện có phát sinh giao dịch với bà Lan Anh. Tuy nhiên, kiểm tra ghi hình thì không phải là chủ tài khoản đến rút tiền và chữ ký cũng không phải của bà.



Nghi can Thịnh tại cơ quan công an.

Qua camera, bà Lan Anh xác định được là người quen tên Nguyễn Đình Thịnh cùng bạn gái vào ngân hàng giả mạo chữ ký để rút tiền từ thẻ ATM của bà. Sau khi rút tiền, Thịnh đã chuyển trả lại giấy CMND và thẻ ATM cho bà Lan Anh qua đường bưu điện.



Nhận được thông tin, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương truy tìm đã phát hiện nghi can đang trong quán cà phê trên đường Phú Lợi (phường Phú Hòa) nên kết hợp với cơ quan công an mời về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Thịnh khai trước đó có người bạn gửi một số đồ vật, giấy tờ, trong đó có thẻ ATM của bà Lan Anh.

Thấy vậy Thịnh bàn với bạn gái Nguyễn Kim Nga đến ngân hàng giả mạo chữ ký rút tiền từ thẻ này. Giao dịch thành công, Thịnh chia cho Nga 5 triệu đồng, còn anh ta giữ 39 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Hiện công an đang tạm giam Thịnh, còn đồng phạm Nga được cơ quan chức năng cho tại ngoại.