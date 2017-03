Giả vờ mua hàng để trộm xe máy

Chiều 23-9, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) nhận được điện thoại của chị VTN (ngụ TP Thủ Dầu Một) báo tin vừa bị hai thanh niên giả vờ vào mua hàng rồi trộm một xe máy Future.

Nghi can trộm tài sản bị các “hiệp sĩ’ bắt giữ giải giao về công an phường. Ảnh: V.NGỌC

Lập tức, anh Hải cùng đồng đội tỏa ra các con đường để truy tìm. Ngay sau đó, các “hiệp sĩ” phát hiện một thanh niên đi xe máy Future màu đỏ như nạn nhân mô tả nên truy đuổi ép xe dừng lại. Nghi can liền bỏ xe máy, chạy bộ vào vườn cây gần đó để lẩn trốn. Tuy nhiên, nhóm “hiệp sĩ” đã truy tìm và tóm gọn nghi can giao cho công an xử lý. Tại cơ quan công an, nghi can khai tên là Nguyễn Viết Cường (24 tuổi, quê Cà Mau), còn đồng bọn của Cường đã tẩu thoát.

VĂN NGỌC