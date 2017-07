Giám định xe tông liên hoàn ở quận 12 để khởi tố

Liên quan vụ tai nạn ô tô tông liên hoàn 13 xe ở quận 12, chiều 24-7, Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận, cho biết: Công an quận 12 đang phối hợp với Bộ Công an tiến hành giám định đối với tất cả phương tiện trong vụ va chạm.

“Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, nhiều xe hư hỏng. Hiện chúng tôi đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an (C54) giám định tất cả các xe để xác định nguyên nhân. Hiện tài xế Trần Văn Trung Chánh (trú thị xã Tân Uyên, Bình Dương) vẫn đang bị tạm giữ tại trụ sở, chứng kiến việc giám định… Sau khi xác định nguyên nhân, công an sẽ xử lý theo hướng khởi tố vụ án” - Đại tá Phúc nói.

Như đã thông tin, tối 22-7, Chánh lái ô tô biển số 61A-388.07 chạy lấn sang phần đường ngược lại với tốc độ cao, tông hàng loạt xe máy và ba ô tô. Nguyên nhân ban đầu cho thấy Chánh chạy xe không đúng phần đường, không kiểm soát tốc độ và tay lái gây tai nạn. Hậu quả là hai người chết, 10 người bị thương. Công an đã xét nghiệm, Chánh âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong máu.

Theo một nguồn tin từ CSGT quận 12, Chánh được cấp giấy phép lái xe từ năm 2005. Chiếc ô tô gây tai nạn Chánh vừa mua lại của người khác trước thời điểm gây tai nạn năm ngày.

Liên quan vụ việc trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình có công điện yêu cầu trưởng Ban An toàn giao thông TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm…