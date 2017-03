Gom hết tiền bạc đi buôn ma túy để…nuôi con

Theo hồ sơ, ngày 7-12-2014, trong khi đi làm rẫy, Lương gặp thanh niên tên là Đức (không rõ nơi ở) hỏi Lương “chị có heroin bán không?”. Lương trả lời “chưa có bán”. Tên Đức này đưa cho Lương 4 triệu đồng nhờ mua heroin giúp và cho Lương 2 triệu đồng. Lương đồng ý và cầm tiền đi về.

Ngày hôm sau, Lương cầm 10 triệu đồng đi lên khu rừng Pù Kẹp (xã Mường Nọc) mua 35,6 gam heroin của hai người đàn ông dân tộc Mông đem về cất giấu. Sau đó, Đức điện cho Lương hỏi “mua được heroin chưa?”. Lương trả lời mua được rồi và hẹn nhau nơi giao hàng.

Khoảng 11g30’ ngày 9-12-2014, Lương cải trang giả đi tắm giặt để mang số heroin mua được ra bờ sông Nậm Giải (thuộc bản Na Ngá, xã Mường Ngọc) để bán cho Đức thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Đức lợi dụng sơ hở chạy trốn thoát.



Bị cáo tại tòa

Kết quả giám định tang vật 35,6 gam heroin có hàm lượng 24,2% heroin nguyên chất.

Đối với Đức và hai người đàn ông dân tộc Mông do không rõ địa chỉ nơi ở nên Cơ quan công an tỉnh Nghệ An chưa bắt giữ được.

Tại phiên tòa, Lương thành khẩn khai báo: “Thấy buôn heroin lời quá nên quyết định mang hết vốn liếng trong nhà đi buôn lấy tiền nuôi con và làm giàu, ai ngờ bị bắt ngay”.

Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị tuyên phạt Hương từ 13 năm đến 14 năm tù. HĐXX nhận định bị cáo phạm tội nghiêm trọng nhưng thành khẩn khai báo, chưa thu lợi được gì từ việc phạm tội nên giảm nhẹ hình phạt, tuyên bị cáo 8 năm tù giam.