Hai thanh niên bị côn đồ truy sát nhầm tại quán ăn

Nạn nhân của vụ truy sát là anh Trần Văn Hải (SN 1987), trú tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) và anh Hoàng Văn Ba (SN 1994), trú tại xã Nam Điền (huyện Chương Mỹ). Khi xảy ra sự việc, anh Hải cùng với em gái mình đi ăn đêm tại một quán ăn trên địa bàn phường Hà Cầu thì bị nhóm côn đồ đi trên hai xe taxi bất ngờ dùng hung khí chém loạn xạ từ phía sau, anh Hải bị thương nặng, em gái của anh cùng khách hàng tại quán đã may mắn chạy thoát.

Trước đó, chiều ngày 6-9 vừa qua, anh Hải nhận được cuộc điện thoại của một người tên Phạm Xuân Soạn (SN 1990) trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Trong lúc nói chuyện qua điện thoại người này nói: “Mày cứ đi theo thằng Lâm híp đi, tao phang chết mày luôn”.



Anh Hải và anh Ba đang điều trị tại bệnh viện Quân Y 103. Ảnh: PHI HÙNG.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày tại một quán karaoke thuộc quận Hà Đông, lúc này anh Hải cùng em gái của mình đi ăn đêm thì có khoảng 20 nam thanh niên (trong đó có Soạn) đi xe taxi đến quán đòi tìm anh Hải, Soạn nói nếu Hải không ra sẽ chém tất cả. Đúng lúc đó một khách trong quán bước ra, cả nhóm thanh niên lầm tưởng là anh Hải nên đã lao vào vị khách này đánh tới tấp. Chỉ đến khi nhận thấy nhận thấy vị khách kia không phải là Hải cả nhóm mới chịu dừng lại.

Đến khoảng 23 giờ, cả nhóm vẫn đang truy tìm anh Hải thì gặp anh Hoàng Văn Ba. Không vì lý do gì, Soạn đã chém một nhát vào lưng anh Ba, cùng lúc đó “đồng bọn” của Soạn đã dùng ghế sắt đập mạnh vào đầu khiến anh Ba bất tỉnh ngay sau đó.

Tại bệnh viện Quân Y 103, anh Hải cho biết trước lúc xảy ra sự việc giữa anh và Soạn không có mâu thuẫn gì, một thời gian trước Soạn mở quán nhậu anh Hải đã tới giúp, khi anh Hải nghỉ làm, Soạn hay tìm cớ để gây sự với mình. Sau khi sự việc xảy ra, vợ anh Hải đã làm đơn trình báo vụ việc lên công an phường Hà Cầu.

Công an phường Hà Cầu đã xác nhận vụ việc và cho biết hiện hồ sơ vụ án đã được công an phường chuyển lên công an quận Hà Đông tiếp tục, điều tra làm rõ.