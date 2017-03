Hai vợ chồng chết bất thường trong căn nhà đầy vết máu

Ông Trần Gia Sơn, Trưởng Công an xã Lưu Sơn cho biết, vợ chồng anh Hải ở riêng gần nhà bố, mẹ đẻ của anh Hải. Sáng sớm, bố anh Hải và người thân sang nhà và phát hiện sự việc đau lòng trên nên đã báo công an.

Được biết, con trai đầu của vợ chồng anh Hải đang học lớp 3 và con gái thứ hai vừa lên 5 tuổi đang học mầm non. Chị Hằng đang mang bầu tháng thứ hai.

Bà Nguyễn Thị Hợp, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Lưu Sơn cho biết, hoàn cảnh của vợ chồng anh Hải, chị Hằng khó khăn. Anh Hải làm thợ mộc còn chị Hằng bán nước mía đầu chân cầu ở xã Lưu Sơn để kiếm tiền nuôi con ăn học.

Lúc 9 giờ 30 phút sáng 6-6, ông Sơn cho biết thêm, hiện Công an xã và Công an huyện Đô Lương đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ. Tại hiện trường cho thấy trong nhà có nhiều vết máu.