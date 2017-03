Hàng nhái lộng hành - Doanh nghiệp than trời

Ông Vũ Cao Thăng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Hoa Thiên Phú cho biết: “Với Hoa Thiên Phú, thiệt hại do hàng nhái gây ra không thể đo đếm được. Không chỉ ảnh hưởng về hoạt động kinh doanh mà quan trọng hơn, uy tín của thương hiệu trong lòng khách hàng cũng bị giảm sút. Hàng nhái kém chất lượng dễ làm khách hàng hiểu nhầm đây là sản phẩm chính hiệu. Xây dựng niềm tin thương hiệu với khách hàng là một quá trình vô cùng khó khăn, vất vả nhưng chỉ do hành vi vi phạm của một số doanh nghiệp mà phút chốc có thể làm người tiêu dùng quay lưng. Đây chính là nỗi khổ sở, oan trái của Công ty Hoa Thiên Phú cũng như nhiều doanh nghiệp chân chính khác”. Ngoài ra, Hoa Thiên Phú luôn duy trì thực hiện những hoạt động chống hàng nhái, hàng giả như chủ động theo sát thị trường, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm để phối hợp với cơ quan chức năng, đồng bộ hóa tem kỹ thuật số chống hàng nhái trên tất cả sản phẩm, truyền thông đến người tiêu dùng cách nhận biết hàng chính hãng… Công ty đã có các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức người tiêu dùng về việc phân biệt hàng chính hiệu với hàng nhái. Công ty đã áp dụng bộ tem kỹ thuật số hiện đại chống hàng nhái, hàng giả cho sản phẩm Sắc Ngọc Khang, Finomas... Theo đó, khách hàng chỉ cần cào nhẹ lớp tráng bạc trên tem này lấy mã an ninh và soạn tin theo cú pháp: Mã an ninh gửi về tổng đài 8077 là xác nhận được hàng chính hãng.