Họp báo công bố nguyên nhân vụ 'Tử vong sau 3 ngày tạm giữ'

Công tác chuẩn bị cho buổi họp báo

10 giờ, họp báo chính thức bắt đầu tại trụ sở Công an TP Hà Nội, số 87 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Đại tá Nguyễn Văn Viện,trưởng phòng tham mưu CA TP.HN, chịu trách nhiệm phát ngôn.

Như Pháp luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 3-8 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, hàng trăm người dân đã vây kín nhà xác của bệnh viện vì vụ việc liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Quảng Trường (43 tuổi, trú tại tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, Hà Nội). Trước đó, anh Trường bị công an huyện Quốc Oai tạm giam 3 ngày. Đến sáng 3 - 8, người nhà của anh bất ngờ nhận được tin báo anh tử vong. Cho rằng cái chết của anh Trường có nhiều uẩn khúc, gia đình nạn nhân đã mang quan tài tới bệnh viện để yêu cầu khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Công an TP Hà Nội chủ trì buổi họp báo

Trao đổi với Pháp luật TP.HCM, đại diện công an huyện Quốc Oai cho hay, ngày 31-8, công an huyện tham gia cưỡng chế đối với hộ dân tại thị trấn Quốc Oai. Anh Trường bị bắt giữ vì hành vi cản trở người thi hành công vụ. Hiện vụ án đã được công an huyện Quốc Oai chuyển hồ sơ cho công an TP Hà Nội điều tra. Một số người dân chứng kiến vụ giải tỏa cho biết thời điểm đó anh Trường có biểu hiện say rượu. Khi thấy lực lượng công an tiến hành cưỡng chế, anh Trường đi vào bên trong ngôi nhà bị giải tỏa để xem. Sau một lúc, anh Trường có lời qua tiếng lại và cự cãi với lực lượng chức năng nên đã bị bắt lên thùng xe cùng một số người khác.

Công an TP Hà Nội thông báo về kết quả điều tra ban đầu, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy tổ chức dưới da đầu và xương sọ nạn nhân không có tổn thương, tổ chức não không có tổn thương, toàn bộ cơ xương, phủ tạng vùng đầu không có dấu vết ngoại lực. Cuống tim mặt trước có nhiều vết xuất huyết, dọc vách liên thất, bờ phải có nhiều chấm xuất huyết, trong các buồng tim không có máu, trong tâm huyết phải có nhiều mảng bám, động mạch chủ, động mạch trái sờ cứng nhắc, tính đàn hồi giảm, động mạch chủ, động mạch vành có nhiều đám xơ vữa,… Sơ bộ hội đồng nhận định anh Trường chết là do bệnh lý (sơ vữa động mạch).



Trưởng phòng tham mưu CA TP HN, người phát ngôn cuộc họp báo. Ảnh: Khắc Kiên

Theo hồ sơ công an cung cấp, vào hồi 8 giờ 30 ngày 31-7, Chi cục Thi hành án dân sự Quốc Oai chủ trì tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế đối với ông Nguyễn Quảng Quang và gia đình tại thị trấn Quốc Oai, buộc ông Quang phải trả cho chị Nguyễn Thị Lừng thửa đất tại địa chỉ trên.

Khi đại diện Chi cục THADS công bố quyết định cương chế, ông Quang không chấp hành, đồng thời khóa cửa bên trong. Lực lượng dùng loa giải thích nhiều lần nhưng ông Quang vẫn không mở cửa. Khi lực lượng THA, gia đình ông Quang dùng gậy chọc, lấy gạch và tro bếp ném vào lực lượng chức năng. Trong khi đó, anh Trường trực tiếp xô đẩy, ngăn cản người thi hành công vụ, chị Nguyễn Thị Huyền Trang ném bát hương và cắn vào tay Phó chủ tịch Hiệp hội phụ nữ Quốc Oai.

Người nhà đem quan tài đến yêu cầu khám nghiệm tử thi

Trước tình hình trên, công an huyện QUốc Oai đã cưỡng chế bắt giữ 6 người về hành vi chống đối, trong đó có anh Trường, đưa về trụ sở công an huyện.

Căn cứ vào lời khai và chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng, riêng ông Giang được cho về vì mắc chứng tiểu đường tuýp 2.

Khoảng 6h30 ngày 3-8, đồng chí Nguyễn Minh Quang, cán bộ quản giáo nhà tạm giam công an huyện, phát hiện anh Trường có biểu hiện khó thở, mệt nên báo chỉ huy. Công an huyện Quốc Oai đã cử đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, cùng 5 cán bộ khác dùng xe ô tô đưa anh Trường đến bệnh viện đa khoa Quốc Oai. Bệnh viện xác định anh Trường đã tử vong. Công an TP Hà Nội đã thông báo ngay cho gia đình.

Người hiếu kỳ vây quanh nhà xác bệnh viện để theo dõi việc khám nghiệm tử thi

Trên cơ sở yêu cầu của gia đình, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã trưng cầu Viện pháp y Quân đội tiến hành giám định pháp y.

Kết thúc buổi họp báo, Công an TP Hà Nội cho biết đã chỉ đạo cơ quan CSĐT phối hợp với VKSND TP và Viện pháp y Quân đội làm rõ hành vi chống đối người thi hành công vụ, toàn bộ diễn biến quá trình tạm giữ, phối hợp với Viện pháp y Quân đội để sớm có kết luận về cái chết của anh Trường.