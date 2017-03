Kẻ cướp xe SH trên đại lộ Phạm Văn Đồng ra đầu thú

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (đội 3, Phòng PC45, Công an TP.HCM) vừa bàn giao nghi can Phan Văn Hùng (hay còn gọi là Lưu Bị, 24 tuổi, ở huyện Bình Chánh) cho Công an quận Thủ Đức để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hùng chính là một trong hai nghi can dùng dao khống chế người phụ nữ để cướp xe SH trên đại lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức vào rạng sáng 2-5.





Hùng đã ra đầu thú sau khi gây ra vụ cướp xe máy táo tợn trên đường Phạm Văn Đồng rạng sáng 2-5

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận 23 giờ ngày 1-5, Hùng được Nguyễn Tấn Phúc (21 tuổi, quê An Giang) rủ đi cướp xe máy lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Phúc dùng xe máy chở Hùng đi, cả hai chuẩn bị sẵn một con dao cán nhựa, dài khoảng 30 cm.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 2-5, Phúc và Hùng chạy về hướng quận Thủ Đức tìm kiếm "con mồi". Khi lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ ngã tư Bình Triệu về phía chợ Thủ Đức, thấy chị Hà Thị Thu Trúc (40 tuổi, quê Bến Tre) đang chạy xe SH một mình, Phúc liền chặn ngang đầu xe chị Trúc, Hùng dùng dao khống chế, xô ngã chị Trúc rồi cướp xe tẩu thoát.

Sau đó, Chị Trúc đến một chốt CSGT trên đường Phạm Văn Đồng báo cáo vụ việc. Thông tin chiếc xe SH đươc gắn định vị được báo cáo với lực lượng chức năng. Qua thiết bị di động, chiếc xe SH được xác định đang lưu thông tốc độ cao về hướng huyện Bình Chánh. Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an 24 quận, huyện, cảnh sát 113, các đội CSGT cùng phối hợp để lần theo dấu vết, bắt kẻ cướp.

1 giờ sáng 2-5, hai người này về đến nhà một người bà con của Hùng ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Trong lúc chờ mở cửa, Hùng phát hiện xe máy có gắn định vị nên đã tháo bỏ rồi dắt xe vào nhà nằm ngủ.

Chỉ vài phút sau, theo dấu định vị, lực lượng công an đã có mặt tại nơi hai nghi can ẩn nấp. Phát hiện lực lượng chức năng, Hùng và Phúc leo lên mái nhà, trốn xuống con hẻm gần đó rồi trốn xuống ao nước. Sau khi trốn được sự truy bắt của lực lượng chức năng, cả hai thuê taxi về một khách sạn trên đường Hồng Bàng (quận 6, TP.HCM) nghỉ ngơi.

Sau đó lệnh truy nã đã được phát đi, Hùng đã ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng. Hùng cũng khai nhận thêm một số vụ trấn cướp khác.