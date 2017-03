Khen thưởng đặc biệt tập thể phá chuyên án trộm tiệm vàng miền Tây

Chiều 4-8, tại TP Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), trao tặng bằng khen của Tổng cục cho tám tập thể có thành tích xuất sắc, phá thành công chuyên án 115/T về tội trộm cắp các tiệm vàng ở miền Tây (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin).



Các tập thể nhận bằng khen của Tổng cục Cảnh sát gồm C45, A70, A71 cơ quan phía Nam của Bộ Công an; PC45, PA71, PC68, PK20 thuộc Công an TP Cần Thơ và Công an huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).



Theo Thiếu tướng Hùng, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc trong phối hợp nghiệp vụ, qua đó đem lại niềm tin, sự bình yên cho người dân.



Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng trao bằng khen cho các tập thể.

“Đây là chuyên án có sự chủ động đặc biệt trong công việc khám phá, trước, trong và sau khi các đối tượng gây án. Lực lượng công an đã làm rõ hàng loạt vụ trộm tiệm vàng xảy ra ở miền Tây thời gian qua” - Thiếu tướng Hùng nhấn mạnh.



Cuối tháng 12-2015, nhiều tiệm vàng ở các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang… liên tiếp bị trộm đột nhập lấy đi tài sản có giá trị lớn.

Phương thức hoạt động của băng trộm là thông qua các tuyến sông, nghiên cứu kỹ địa bàn tiến hành gây án, lấy đi số vàng trị giá hàng tỉ đồng…

Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) thành lập ban chuyên án và huy động tất cả lực lượng hình sự ở miền Tây, giao Công an TP Cần Thơ chủ trì, phối hợp với ban chuyên án để phá án.



Dụng cụ để gây án của nhóm trộm tiệm vàng miền Tây.

Đến thời điểm này, công an đã bắt bảy nghi phạm trong băng trộm và tiếp tục củng cố hồ sơ để bắt tiếp các đồng phạm.

Băng nhóm này bước đầu thừa nhận thực hiện 15 vụ đột nhập vào tiệm vàng ven sông ở khắp các tỉnh miền Tây, trong đó chấn động nhất là vụ trộm tiệm vàng Huệ Xương (huyện Châu Thành A, Hậu Giang), lấy đi trên 100 lượng vàng trị giá hơn 2,9 tỉ đồng; vụ đột nhập tiệm vàng Bé Năm (thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) lấy nhiều vàng, USD và tiền mặt, tổng tài sản khoảng 1,9 tỉ đồng…