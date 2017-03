Khen thưởng lực lượng bắt hacker rải mã độc lừa 2 tỉ

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, tình hình hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng cấu kết thành lập các đường dây, ổ nhóm sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng Internet để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Thủ đoạn của các đối tượng này hết sức tinh vi, lợi dụng các trang mạng xã hội như: Viber, Facebook, Zalo... để đưa ra các thông tin sai sự thật về trúng thưởng, sau đó lừa nạp card điện thoại, chuyển tiền qua tài khoản nhằm chiếm đoạt số tiền lớn.



Thành ủy Đà Nẵng khen thưởng lực lượng phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Ảnh: TT

Qua thu thập thông tin, từ giữa tháng 10, Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án mang bí số CNC 1016 để đấu tranh triệt phá một đường dây chuyên lừa đảo qua Facebook. Từ các bằng chứng thu thập được, ngày 11-11, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Hùng Dương (quê huyện Triệu Phong, Quảng Trị) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Dương khai nhận đã gửi đường link kèm mã độc rồi chiếm quyền sử dụng Facebook của hơn 111 người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài. Sau đó sử dụng tài khoản Facebook đã chiếm được giả danh họ để trò chuyện, lừa nộp card điện thoại với số tiền chiếm đoạt trên 2 tỉ đồng.

Tại buổi khen thưởng, ông Trí đã biểu dương lực lượng phòng, chống tội phạm công nghệ cao vì chiến công nói trên, giúp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. “Thành công của chuyên án đã mang lại niềm tin về độ an toàn cho người sử dụng mạng Internet. Đồng thời cũng góp phần thực hiện việc xây dựng thành phố bốn an (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội)” - ông Trí nói.

Cũng theo ông Trí, hiện nay khoa học công nghệ phát triển nhanh như vũ bão, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội. Nó đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện các thiết chế, quy định pháp luật để ngăn chặn loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để trục lợi. “Các đồng chí hoạt động trong lĩnh vực này mới phát hiện ra những kẽ hở trong pháp luật. Do đó phải có những kiến nghị để điều chỉnh nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng pháp luật” - ông Trí nói thêm.

Việc đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao còn góp phần tạo niềm tin cho các doanh nghiệp yên tâm sử dụng, phát triển công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh.