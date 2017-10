Khởi tố kẻ bắn súng ở quán Karaoke, 3 người thương vong

Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hoài My (tức My "cô", 33 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) về tội giết người và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lê Thanh Hải (34 tuổi, trú phường Trường Thi, TP.Vinh) về tội gây rối trật tự công cộng.



Vũ Hoài My (tức My "cô"). Ảnh: CAND

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, gần 24 giờ ngày 29-9, xảy ra vụ nổ súng tại phòng hát Karaoke Hát Cho Nhau Nghe (đường Phan Đình Phùng, TP Vinh) khiến bốn người ở Nghệ An, Hà Tĩnh bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua điều tra cho thấy, My (thường gọi My "cô") mang theo một khẩu súng ngắn cùng Hải mang theo roi điện đến quán Karaoke nêu trên. My và Hải bước vào phòng 210 thì gặp nhóm thanh niên quê Nghệ An, Hà Tĩnh đang vui ca hát karaoke và uống bia.

Anh Phan Công Sáng (37 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đứng dậy đẩy May và Hải lùi ra cửa nói chuyện. Tại đây, My hỏi về một người tên Thái Phong, anh Sáng trả lời không biết thì bị My bóp cổ, dí súng doạ dẫm. Anh Đào Ngọc Tuấn (30 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đi qua đá trúng chân về phía My và Hải thì bị My rút súng ra bắn vào đùi, còn Hải lấy roi điện ra uy hiếp.

Nghe tiếng súng nổ đạn trúng anh Tuấn, nhóm thanh niên ngừng hát karaoke trong phòng lao vào đánh My và Hải. My tiếp tục bắn vào nhóm người xông vào đánh mình làm anh Nguyễn Xuân Thông (30 tuổi, trú Hà Tĩnh) trúng đạn vào bụng, anh Trần Cao Nguyên (33 tuổi, trú Hà Tĩnh) trúng đạn tay trái. Còn Hải dùng roi điện dí vào nhóm thanh niên trên.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường vãn hồi trật tự, đưa người bị thương đi cấp cứu và thu giữ khẩu súng của My, hai vỏ đạn, hai đầu đạn ghim trong tường...



Địa điểm xảy ra vụ nổ súng.

Nạn nhân Tuấn bị bắn vào đùi phải, được đưa đến BV đa khoa Cửa Đông (TP Vinh) cấp cứu. Do bị thương nặng, nạn nhân này đã được chuyển đến BV Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu để phẫu thuật lấy đầu đạn nhưng chưa lấy được. Anh Thông bị bắn trúng vùng bụng, đầu đạn xuyên thấu đến mông, phải phẫu thuật lấy đầu đạn.

My cũng bị chấn thương tụ máu não, được đưa đi cấp cứu và phải phẫu thuật hộp sọ để xử lý vết thương. Sau đó, My và Hải đến Cơ quan công an TP Vinh đầu thú.

Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng và điều tra khởi tố My và Hải.

Được biết, My "cô" là đối tượng cộm cán ở TP Vinh có số má trong giới giang hồ thành Vinh về bảo kê và cho vay nặng lãi.