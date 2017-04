Khởi tố nhân viên đường sắt không đóng gác chắn

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Phạm Văn Triều, Phó trưởng Công an huyện Vân Canh (Bình Định), cho biết chiều 11-4 cơ quan CSĐT Công an huyện này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Văn Hóa (49 tuổi, nhân viên Đội Đường sắt Vân Canh thuộc Công ty CP Đường sắt Phú Khánh). Ông Hóa bị khởi tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt theo Điều 208 BLHS.

Cơ quan công an cũng quyết định áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hóa để phục vụ điều tra. Theo Thượng tá Triều, các quyết định của Công an huyện Vân Canh đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn vào sáng cùng ngày.



Đoàn tàu SQN4 tông vào một xe tải, làm hai người chết. Ảnh: NL

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, lúc 9 giờ 30 ngày 18-3, xe tải 77C-07356 do ông Tăng Xuân Minh (56 tuổi, ngụ phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển, chở dăm gỗ lưu hành trên đường ngang để ra quốc lộ 19C. Khi đến điểm giao nhau với đường sắt Bắc- Nam thì bị đoàn tàu SQN4 đang lao đến tông vào. Chiếc xe tải bị đoàn tàu đẩy đi trên đường ray hơn 300 m, vỡ nát, dính chặt vào đầu tàu lửa khiến đường sắt đoạn qua khu vực này bị ách tắc năm tiếng đồng hồ. Vụ tai nạn làm hai người trên xe tải tử vong là tài xế Tăng Xuân Minh và phụ xe Trần Bon (43 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường ngang giao cắt với đường sắt đoạn qua thôn An Long 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh có gác chắn hợp pháp. Nhân viên Đinh Văn Hóa được phân công trực đã nhận điện báo của trực ban chạy tàu thuộc ga Tân Vinh về đoàn tàu SQN4 xin đường. Ông Hóa đã ra mở thông đường sắt tuy nhiên lại không đóng chắn đường ngang, không bật tín hiệu đèn cảnh báo, không dùng cờ vàng đứng đón và tiễn tàu đi qua. Lúc này, ông Hóa lại vào phòng trực gác chắn điện hỏi lại trực ban thời gian tàu chạy qua, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.