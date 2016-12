Khởi tố nữ ‘đại gia’ phố núi lừa 500 người dân

Thảo từng được xem là nữ “đại gia” ở phố núi phía tây tỉnh Nghệ An. Bà là chủ một tiệm vàng và xe máy lớn nhất huyện Con Cuông.

Chiều 9-5, Vi Văn Đức và Hồ Anh Tú, cùng trú huyện Con Cuông, đến tiệm vàng của Thảo để đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An phá đường dây đánh bạc, ghi lô đề cá độ bóng đá này với sự tham gia của “đại gia” Thảo. Sau đó Thảo bị phạt bảy tháng tù treo về tội đánh bạc. Nghe tin Thảo bị tù, khoảng 500 người dân ở các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương… đã nộp đơn lên cơ quan Công an huyện Con Cuông tố cáo Thảo hoạt động tín dụng đen, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Qua điều tra cho thấy từ năm 2009 đến 2016, Thảo đã có các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 500 người dân. Tổng số tài sản Thảo lừa đảo hơn 36 tỉ đồng, 80 cây vàng, 10.000 USD.