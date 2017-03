Khởi tố vợ chồng Lan - Tửng, trùm đường dây ma túy gia đình

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây. Thời gian vừa qua, khu vực đường Nguyễn Lâm là điểm nóng về tệ nạn mua bán, hút chích và sử dụng ma túy, nhiều thanh niên bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập gây ra nhiều hệ quả xấu cho xã hội. Trong số đó, hoạt động mua bán ma túy của vợ chồng Lan - Tửng (là những đối tượng có nhiều tiền án về hành vi mua bán ma túy) nổi lên đã kéo theo hàng chục đối tượng, con nghiện kéo đến mua bán, chích hút mỗi ngày gây hoang mang dư luận, sự lo sợ của người dân địa phương. Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây. Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây. Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình, tháng 8-2015, Công an quận Bình Thạnh đã xác lập chuyên án nhằm triệt phá đường dây mua bán ma túy này. Trong quá trình theo dõi, thu thập tài liệu, các trinh sát gặp nhiều khó khăn bởi Lan - Tửng có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó sự theo dõi của công an, lôi kéo con cháu trong gia đình cư ngụ xung quanh tham gia vào đường dây, vừa làm bình phong và tai mắt cho chúng. Ngoài ra đây còn là khu vực có nhiều con hẻm ngoằn ngoèo liên thông nhau nên các đối tượng dễ phát hiện, tránh né, tẩu thoát khi bị theo dõi. Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây.

Sau quá trình theo dõi, khoảng 20 giờ tối 3-11, hơn 200 cảnh sát gồm Công an quận Bình Thạnh, CSCĐ Công an TP.HCM, CSGT... đã ập vào bao vây nhà vợ chồng Lan - Tửng và các tuyến đường, con hẻm xung quanh khu vực đường Nguyễn Lâm. Khi khám xét nhà đối tượng, cảnh sát đã thu giữ nhiều tang vật cùng một số ma túy tổng hợp và heroin. Ngoài ra, lực lượng công an đã bắt 21 đối tượng có liên quan. Sau khi sàng lọc, đến nay công an đã khởi tố 15 đối tượng chính, giao địa phương xử lý sáu đối tượng liên quan.