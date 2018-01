Không khởi tố vụ kiểm lâm nổ súng, đánh phụ nữ

Ngày 5-1, tin từ UBND huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) cho biết đã có kết quả điều tra của công an huyện về vụ hai cán bộ kiểm lâm nổ súng, xô xát khiến hai phụ nữ bị thương mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ảnh ngày 16-12-2017.



Trạm kiểm lâm Phước Sơn nơi ông Từ Công Ảnh làm trạm trưởng gần nơi xảy ra vụ việc



Cụ thể, Công an huyện Ninh Phước đã có quyết định không khởi tố vụ án đối với hành vi của cán bộ kiểm lâm Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Phước do việc đánh người chưa đủ yếu tố cấu thành tội gây thương tích và công an cũng không khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ do chưa cấu thành tội phạm.

Theo kết quả điều tra, ngày 14-12-2017, hai ông Dương Tử Giang, phó Hạt kiểm lâm huyện Ninh Phước, Từ Công Ảnh - trưởng Trạm kiểm lâm Phước Sơn cùng ba người khác tổ chức kiểm tra, phá hủy 6 lò hầm than tại khu vực rừng Hòn Khô, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn.

Khi hai ông Giang, Ảnh trên đường về thì bị bà Trần Thị Minh Phúc (41 tuổi) và con là Huỳnh Thị Y Bình (18 tuổi) cùng một phụ nữ khác đuổi theo chặn đầu xe, hỏi lý do đập lò than và vì sao kiểm lâm lại báo bà Phúc là người chỉ điểm khiến một số thanh niên làm than đến nhà bà chửi bới, đòi đốt nhà. Khi bị mẹ con bà Phúc chửi bới, ông Giang dùng chiếc gậy nhựa dài 40 cm đánh liên tiếp vào người bà Phúc.

Thấy mẹ bị hành hung, Bình lấy chiếc liềm chỉ vào người, chửi bới ông Giang. Lúc này thấy căng thẳng, nên ông Ảnh lấy khẩu súng AK bắn 2 phát. Tuy nhiên bà Phúc vẫn chửi bới và Bình vẫn cầm liềm thách thức nên ông Ảnh rút súng ngắn bắn 2 phát đạn hơi cay thì mẹ con bà Phúc mới ngừng lại. Đến khi Công an xã Phước Vinh đến nơi sự việc mới được vãn hồi.

Hậu quả, mẹ con bà Phúc đều bị thương, được đưa đi bệnh viện chữa trị. Giấy chứng nhận thương tích của BV Giao thông vận tải Tháp Chàm chẩn đoán con gái bà Phúc bị đa chấn thương vùng lưng, mạn sườn, mu bàn tay do đả thương. Riêng bà Phúc cũng bị đa chấn thương vùng mắt, lưng và tay.

Theo Công an Ninh Phước, mặc dù mẹ con bà Phúc có hành vi chặn xe của hai cán bộ kiểm lâm chửi bới, thách thức nhưng lúc này việc thi hành công vụ của hai ông đã kết thúc. Do vậy, việc hai mẹ con bà Phúc chặn xe là không đủ yếu tố cấu thành tội phạm chống người thi hành công vụ. Mẹ con bà Phúc chỉ bị xử phạt hành chính về gây rối trật tự công cộng.

Đối với việc Hạt phó Hạt kiểm lâm Ninh Phước Dương Tử Giang dùng gậy nhựa đánh gây thương tích cho hai mẹ con bà Phúc là vi phạm pháp luật nhưng do bị hại không yêu cầu giám định thương tật nên không xử lý trách nhiệm hình sự. Riêng cán bộ kiểm lâm Từ Công Ảnh có bắn 4 phát đạn nhưng không trúng ai nên không vi phạm.

Liên quan đến vụ việc, Hạt kiểm lâm Ninh Phước cho rằng tổ công tác tổ chức truy quét đã phá vỡ các lò than trái phép ảnh hưởng đến công việc của bà Phúc do bà Phúc là đầu nậu chuyên tổ chức cho một số đồng bào dân tộc vào rừng làm than trái phép và đã nhiều lần bị kiểm lâm xử phạt. Trong khi đó bà Phúc lại cho biết sự việc hoàn toàn khác mặc dù thừa nhận trước đây có buôn bán than nhưng đã nghỉ mấy tháng nay do phải mổ ruột thừa.

Công an huyện Ninh Phước đã chuyển hồ sơ cho Công an xã Phước Vinh lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính những người liên quan. Còn UBND huyện Ninh Phước đã đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận xử lý, kiểm điểm trách nhiệm đối với hai cán bộ kiểm lâm vì có thái độ không đúng với dân.