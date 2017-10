Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vụ phá rừng ở Bình Định

Ngày 5-10, một nguồn tin xác nhận Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy An Lão vừa đề nghị UBKT Tỉnh ủy Bình Định xem xét xử lý trách nhiệm đối với hai lãnh đạo UBND huyện này liên quan đến vụ phá trắng gần 61 ha rừng tự nhiên tại xã An Hưng, huyện An Lão.



Các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng tự nhiên ở huyện An Lão. Ảnh: NL

Theo đó, ông Phạm Văn Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Lão bị đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm; ông Đỗ Tùng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, bị đề nghị khiển trách.

Cùng thời điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Hưng, cảnh cáo cấp ủy chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện An Lão.

Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão cũng ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đinh Văn Lang, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Hưng.

Bốn cán bộ bị cảnh cáo về mặt Đảng gồm các ông Đinh Văn Chê, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Hưng; Đoàn Văn Tá, Bí thư chi bộ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão; Đinh Văn Hòa, Phó bí thư chi bộ, Hạt phó Hạt Kiểm lâm An Lão; Phạm Phương Bắc, Hạt phó Hạt Kiểm lâm An Lão; Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Trọng Tài (đều là kiểm lâm viên phụ trách địa bàn).

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với một số cán bộ, nhân viên kiểm lâm liên quan vụ phá rừng trên. Theo đó, ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, bị khiển trách. Các ông Phạm Phương Bắc, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện An Lão; Nguyễn Hồng Tấn, Hạt phó phụ trách Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn, cùng bị cảnh cáo.

Bốn kiểm lâm viên cùng bị khiển trách, gồm Võ Đức Thắng, Nguyễn Hữu Độ, Trần Văn Liên, Nguyễn Trọng Tài. Ngoài ra, ông Đinh Văn Hòa, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện An Lão cùng kiểm lâm viên Huỳnh Văn Tuấn bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.



Liên quan đến vụ phá rừng trên, ngày 20-9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai người để điều tra về tội hủy hoại rừng. Họ gồm Phan Dễ (57 tuổi, ngụ xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn), Nguyễn Văn Ri (42 tuổi, ngụ xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn).

Cũng liên quan tới mất rừng tại Bình Định, ngày 5-10, ông Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định), cho biết huyện đang đề nghị cơ quan chức năng giám định thiệt hại để có cơ sở xử lý hình sự vụ triệt phá, phát trắng 20 ha rừng phòng hộ tại xã Đắk Mang.

Theo ông Long, diện tích rừng này thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân và đã giao khoán cho người dân xã Đắk Mang quản lý. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định một số người dân địa phương là đồng bào dân tộc Ba Na đã phát trắng rừng để lấy đất trồng keo lai.