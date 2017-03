Lái ô tô đi trộm chó, dùng bột ớt tấn công cảnh sát

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 17-3, Thuận lái ô tô chở Cường, Huy đi rảo trên nhiều tuyến đường ở TP Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát để tìm chó bắt trộm. Trong đêm, cả ba bắt được ba con chó và bán được 2,7 triệu đồng, khi trên đường về thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả ba khai nhận đã dùng ô tô làm phương tiện đi trộm chó trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trung bình mỗi đêm nhóm “cẩu tặc” dùng súng bắn điện trộm được 3-5 con chó bán cho các tiệm thịt cầy trên địa bàn.





Ba nghi can trộm chó bị bắt giữ. Ảnh: VH

Một cán bộ điều tra cho biết khi lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì Thuận lái ô tô phóng chạy và bị công an truy đuổi. Trên đường, nhóm này tung ớt bột về hướng lực lượng truy đuổi nhằm tẩu thoát. Hiện cơ quan chức năng bàn giao các nghi can cho Công an TP Thủ Dầu Một để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

VŨ HỘI