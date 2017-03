Liều lĩnh chở 'thần chết' đi bán

Thời gian gần đây, Nga cùng chồng vừa mãn hạn tù về tội mua bán trái phép vật liệu nổ thiết lập đường dây mua bán thuốc nổ xuyên tỉnh nên PC49, Công an tỉnh Nghệ An phải xác lập chuyên án 281N để vào cuộc điều tra.



Đối tượng Nguyễn Thị Nga bị bắt giữ. Ảnh CTV

Tối 29-1, Nga lợi dụng đêm tối, liều lĩnh đi xe máy mang BKS 37R1-519.95, chở thuốc nổ từ nhà đi ra huyện Như Xuân (Thanh Hóa) để bán. Tuy nhiên khi Nga đang chạy xe trên đường Hồ Chí Minh thì lực lượng PC49, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Nghĩa Đàn yêu cầu Nga dừng xe máy để kiểm tra. Công an thu giữ tang vật trên xe của Nga là 8 kg vật liệu nổ dạng đạm cùng 1 m dây cháy chậm. Nga khai số thuốc nổ trên chở ra giao cho một người đàn ông tại xã Bãi Trành (huyện Như Xuân, Thanh Hóa).

Ngay sau đó, công an khám xét nơi ở của Nga phát hiện và thu giữ 17 kg vật liệu nổ và 10 kíp điện. Rất may trong quá trình Nga cất giữ và vận chuyển "thần chết" đi trên đường thuốc nổ không phát nổ.



Nguyễn Thị Nga cùng tang vật. Ảnh CTV

Hiện Nga đang bị tạm giữ để phụ vụ điều hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ trái phép.

PC49, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng liên quan.