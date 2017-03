Mất cả tỉ đồng vì... tình ảo

Liên tiếp gần đây, nhiều vụ chiếm đoạt tài sản xảy ra mà kẻ lừa đảo quen biết nạn nhân qua mạng xã hội: Facebook, Zalo… Chỉ khi “tiền đi không trở lại”, người bạn ảo cũng biệt tăm biệt tích, nạn nhân mới tá hỏa biết mình bị lừa.

Mất cả tỉ đồng vì bạn ảo

Một ngày đầu tháng 8-2016, người phụ nữ trung tuổi hớt hải tới Công an phường4, quận 3 trình báo việc bà bị một người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng. Hai người quen biết nhau qua mạng Zalo, người đàn ông giới thiệu tên là Jonh Clerk quốc tịch Anh.



Công an đang làm việc với Ihugba Augustine Chinonso, một trong bảy nghi can thuộc đường dây lừa đảo qua mạng do người nước ngoài tổ chức. Ảnh: Đàm Huy/Thanh Niên

Cũng thủ đoạn quen thuộc: tán tỉnh, tặng quà, dùng những lời đường mật hứa hẹn sẽ về Việt Nam định cư,… kẻ lừa đảo giăng bẫy cùng đồng bọn nhiều lần yêu cầu người phụ nữ chuyển tiền: tiền phí, tiền “bôi trơn”… Chỉ đến khi tiền đã chuyển mà người cũng mất hút, bà mới tá hỏa tới công an trình báo.

Sau một tháng xác lập chuyên án truy xét, Công an quận 3 đã khám phá thành công, bắt bảy người để xứ lý.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Lê Minh Lê, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an quận 3, cho biết rất nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra chỉ vì người bị hại nhẹ dạ cả tin.

“Những kẻ lừa đảo thường nhắm vào phụ nữ nói chung đặc biệt là phụ nữ trung tuổi, tầm 40 tuổi trở lên. Có những người thậm chí chỉ quen biết qua Facebook, Zalo chưa hề gặp mặt cũng sẵn sàng trao tài sản. Một trong những thủ đoạn quen thuộc của kẻ lừa đảo là những lời nói có cánh, hứa hẹn.

Tuy nhiên, sau đó chúng sẽ gọi hoặc email cho con mồi khéo léo nói về những khó khăn về tài chính hoặc cần gấp một số tiền để giải quyết công việc, hứa sẽ chi trả trong 1-2 ngày. Lúc này cần phải cảnh giác bởi nếu thực sự yêu, người đàn ông sẽ không bao giờ lợi dụng tiền bạc của người phụ nữ mình yêu!”.

Mới đây nhất, chị H. (25 tuổi, ngụ tại Bù Đăng, Bình Phước) bị người bạn quen qua Zalo lừa tiền “chạy việc”. Kẻ lừa đảo “nổ” rằng hắn có nhiều mối quan hệ, hắn có thể xin việc cho chị H. tại BV Chợ Rẫy, yêu cầu chị H. đưa tiền để lo lót.

Tin bạn Zalo, chị H. nhiều lần đưa tiền và nộp thẻ điện thoại cho kẻ lừa đảo. Đến ngày 16-9, khi hắn tiếp tục yêu cầu đưa tiền, nghi ngờ bị lừa, chị H. đã tới công an trình báo. Bằng nghiệp vụ, Công an Quận 3 nhanh chóng "giăng lưới" túm gọn kẻ lừa đảo. Tại cơ quan điều tra, hắn cúi đầu khai nhận hành vi lừa đảo của mình.

“Dò sông dò biển dễ dò…”

Mới đây, công an Quận 4 cũng tiếp nhận một vụ việc tương tự. Chị T. và Nguyễn Trọng Tùng quen biết nhau qua mạng xã hội. Vì tin tưởng Tùng, đầu năm 2016, chị T. có cho Tùng mượn 35 triệu đồng và một máy tính xách tay. Nhưng sau khi mượn xong, Tùng mất hút, chị T. tìm mọi cách cũng không liên lạc được.

Những tưởng mọi việc đã chìm vào quên lãng thì ngày 20-9, Tùng đột ngột liên lạc lại hẹn chị T. hôm sau gặp tại Coopmart Cống Quỳnh (quận 1) để trả tiền, trả máy. Y hẹn, hôm sau chị T. đi cùng bạn tới điểm hẹn nhưng Tùng giận bảo chỉ muốn hai người gặp riêng để trả.

Đến 19 giờ ngày 22-9, chị T. điều khiển xe máy Honda Vision đến điểm hẹn gặp Tùng. Tùng lại ra yêu sách buộc chị T. chở về quận 4 mới trả. Đến chung cư Tôn Thất Thuyết (quận 4), Tùng thuyết phục chị T. cho mượn xe để đi lấy tiền. Chị T. đồng ý giao xe và cũng từ đó đến nay chị không còn thấy Tùng và cái xe của mình đâu nữa.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Công an quận 4 cho biết qua xác minh Nguyễn Trọng Tùng là con ruột của ông Nguyễn Trọng V. (sinh năm 1963, hiện ngụ quận 5) và bà Đinh Thị Thanh T. (chưa rõ lai lịch). Tùng không sống chung với ông V. và thường liên lạc với cha mình bằng nhiều số điện thoại khác nhau nên ông V. không liên lạc được với Tùng và cũng chẳng biết Tùng ở đâu, làm gì.

“Chỉ quen biết qua mạng xã hội nhưng nhiều người nhất là những người trẻ hiện nay sẵn sàng trao tài sản, tình cảm của mình cho đối phương. Mạng xã hội là ảo nhưng hậu quả, hệ lụy để lại rất đau lòng. Nhẹ thì mất tiền, mất tài sản như cô gái trên, nặng có những trường hợp còn bị bán đi làm gái mại dâm… như báo chí phản ánh. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho những cô gái nhẹ dạ cả tin!" - Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó Trưởng Công an quận 4, chia sẻ.

Không phải ngẫu nhiên mà cha ông xưa có câu:

Dò sông dò biển dễ dò

Đố ai lấy thước mà đo lòng người.