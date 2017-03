Mâu thuẫn tại tiệc nhà gái, người nhà trai bị đâm chết

(PL)- Ngày 8-8, cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ anh Phòng Hồ Bá Trung bị đâm chết.

Cơ quan công an cũng đang tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan để lấy lời khai. Đêm 7-8, anh Trung cùng nhóm bạn của nhà trai đến nhà gái ăn tiệc để trưa mai đưa dâu thì xảy ra mâu thuẫn, xích mích với nhóm người ở nhà gái. Khi nhóm anh Trung ra về thì bị một thanh niên ở phía nhà gái nhảy vào hành hung. Anh Trung bị đâm hai nhát gục tại chỗ. Đ.LAM