Mới 16 tuổi đã đe dọa rồi hiếp dâm bạn gái mới quen 13 tuổi

(PLO)- Ngày 13-6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với nghi can Nguyễn Ngọc Thọ (16 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra xử lý nghiêm về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.