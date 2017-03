Một bé 13 tuổi tâm thần, câm điếc bị kẻ xấu hãm hại

Ngày 12-8, Công an phường 13, quận Phú Nhuận, TP.HCM xác nhận đã thụ lí đơn tố giác của gia đình bà Ngô Thị Đ. (61 tuổi) về việc cháu bị M (13 tuổi, tâm thần nhẹ, câm điếc bẩm sinh) bị kẻ xấu hãm hại làm bé có thai.



Sổ khám bệnh của cháu M

Trong gia đình bà Đ., mọi người chẳng buồn nói một lời. Trái ngược với cảnh một cô bé tóc ngang vai vô tư múa may, đùa giỡn trên chiếc ghế nhựa. Nhìn đứa cháu ngoại, bà Đ. nói: “Nó là đứa con nít. Trời ơi, một đứa con nít sắp đẻ ra thêm một đứa con nít nữa!”…

Bà cho biết, bé M. không có cha, còn mẹ bỏ đi tha hương từ khi cháu còn nhỏ. Do ảnh hưởng của việc sinh thiếu tháng, cháu bị tâm thần, câm điếc bẩm sinh, lúc nào cũng ngây ngô. Vợ chồng bà nuôi bé và sau đó gửi vào một nhà dòng ở Thủ Đức chăm sóc. Nửa năm trước, bé được trả về cho gia đình và bà đi làm thuê ở các sạp bán hàng trong chợ để kiếm tiền nuôi cháu.

Gần 1 tuần nay, bà thấy M có biểu hiệu lạ như nôn, ít ăn uống. Hàng xóm nghi ngờ mua que thử và bà đã chết ngất khi bệnh viện quận Phú Nhuận xác định bé đã có thai 9 tuần tuổi.

Ông ngoại của M đã chở cháu đi khắp xóm để cháu nhận mặt kẻ vô nhân tính. Khi đi ngang qua một nhóm người đang ngồi đánh bài, bé M liên tục chỉ tay vào một người đàn ông hơn 40 tuổi nên gia đình làm đơn tường trình, nêu nghi ngờ lên công an phường.

Nhận được đơn báo, công an phường 13 cùng Hội Phụ nữ đã cử đại diện xuống gia đình để xác minh thông tin.

Ông Nguyễn Xuân Hùng – Trưởng Đội tham mưu Công an quận Phú Nhuận cho biết: “Hiện tại, công an quận chưa nhận được hồ sơ vụ án từ phía công an phường 13. Khi nhận hồ sơ, chúng tôi sẽ thận trọng điều tra, xác minh sự việc”.