Nam thanh niên bị giết trong khách sạn

Đến rạng sáng 22-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy trong một khách sạn tại khu phố Thống Nhất (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An).

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thành Đạt (25 tuổi, trú tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An).



Người dân hiếu kỳ vây quanh trước cửa khách sạn nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Vũ Hội

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 21-4, Đạt cùng một số nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến thuê phòng tại khách sạn.

Đến 19 giờ 40 phút cùng ngày những nam thanh niên đi cùng Đạt vội vã rời khách sạn với nhiều dấu hiệu khả nghi. Lúc này nhân viên khách sạn đã vội chạy lên phòng kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện nam thanh niên 25 tuổi nằm chết trên giường với nhiều vết đâm trên cơ thể.



Nhận được tin báo, cơ quan chức năng Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Bước đầu, công an đã thu thập hình ảnh từ camera được gắn tại khu vực lễ tân để phục vụ cho công tác điều tra, khoanh vùng nghi can.

Một số người thân của nạn nhân cho biết hằng ngày Đạt trông coi tiệm Internet trong nhà. Trước khi xảy ra vụ án, Đạt có mâu thuẫn với một số thanh niên chơi game.