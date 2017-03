Ngăn chặn một vụ hỗn chiến từ cờ bạc

Do mâu thuẫn tiền bạc qua trò chơi bắn cá, các nghi can này chuẩn bị hung khí để thanh toán nhau thì được công an ngăn chặn.

Cụ thể, Võ Hồng Phong đến điểm bắn cá của Huỳnh Hữu Thọ tại xã Trung An và chơi thua 3,5 triệu đồng. Phong nhờ bạn là Chiến chơi tiếp để gỡ gạc nhưng Chiến thua thêm 4 triệu đồng. Không có tiền trả, Phong đề nghị Thọ cho trả dần nhưng Thọ không đồng ý dẫn đến thách thức đánh nhau.

Tối 5-4, hai bên hẹn gặp tại một quán cà phê trên đường 870 B (TP Mỹ Tho) hỗn chiến nhưng chưa kịp ra tay thì các trinh sát xuất hiện khống chế. Tại đây, công an thu giữ bốn khẩu súng tự chế bắn đạn bi sắt, năm cây mã tấu và nhiều hung khí khác.





Các nghi can mang hung khí thanh toán nhau bị Công an TP Mỹ Tho tạm giữ. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 18-3, Công an TP Mỹ Tho kịp thời ngăn chặn một vụ sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích người đi đường.

Những người bị tạm giữ gồm: Trần Thanh Thuận, Phan Thanh Giang, Lê Thị Hồng Gấm, Võ Tuấn Vũ, Nguyễn Trọng Khang, Lê Trung Nghĩa, Võ Huỳnh Nhân, Phạm Võ Trung Hiếu, Phan Thanh Long, Nguyễn Tấn Cường và Lữ Ngọc Bảo Minh.

Đêm 17-3, tổ trinh sát trên đường tuần tra kiểm soát quốc lộ 60 (TP Mỹ Tho) phát hiện 10 thanh niên đi trên năm xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên chặn dừng xe kiểm tra. Bất ngờ nhóm này bỏ chạy, trinh sát đuổi theo bắt giữ được hai người và phát hiện nhiều hung khí như súng tự chế bắn bằng hơi gas, đạn bi, mã tấu, dao, kéo… Qua điều tra nhanh, công an truy bắt tiếp tám người còn lại đang lẩn trốn.

Các đối tượng khai nhận vừa đuổi chém người trên địa bàn xã Trung An (TP Mỹ Tho) đang trên đường tẩu thoát thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

AN DANH