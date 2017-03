Nghi án đốt nhà trả thù người tình cũ

Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết Chu Quang Đạo (49 tuổi, trú xã Lương Phong), nghi can trong vụ cắt gân tay, gân chân vợ là chị Dương Thị Hồng đã tới cơ quan công an đầu thú vào trưa 11-8. Đạo khai nhận nguyên nhân dùng dao tấn công khiến vợ mình bị đa chấn thương là do mâu thuẫn vợ chồng và chị Hồng làm đơn xin ly hôn với Đạo. Trước đó, ngày 3-8, chị Hồng có đơn trình báo công an việc Đạo cầm lấy túi xách đựng đồ của mình nên Công an xã Lương Phong gọi chị Hồng và Đạo lên trụ sở để làm việc. Khi làm việc tại công an xã, Đạo về trước, chị Hồng ra về sau. Khi đến đoạn đường vắng, chị Hồng bị Đạo chặn lại rồi dùng dao cắt gân tay, gân chân vợ mình, mặc cho chị Hồng van xin. Ngay sau khi gây án, Đạo đã bỏ trốn tại địa phương. Hiện Công an huyện Hiệp Hòa đang củng cố hồ sơ, khởi tố đối với Chu Quang Đạo. PHI HÙNG