Nghi can đâm chết ‘hiệp sĩ’ từng có tiền án

Chiều 16-5, một nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết công an thực hiện lệnh bắt nghi can tên Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Hùng là nghi can che giấu Nguyễn Tấn Tài (Tài “mụn”) và đã bị tạm giữ vào hôm công an vây bắt Tài.



Đến thời điểm hiện tại, liên quan đến vụ các “hiệp sĩ” bị nhóm cướp tấn công trên đường Cách Mạng Tháng Tám vào đêm 13-5, công an đã bắt giữ ba nghi can gồm Tài, Hùng và Nguyễn Hoàng Châu Phú.

Nguồn tin cho hay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về các tội trộm cắp tài sản, giết người và che giấu tội phạm “Có thể tuần tới sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can” - nguồn tin cho hay.

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, Tài có tiền án về tội đánh bạc, còn Phú có tiền án trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Hóc Môn xử phạt hai năm tù và mới ra trại hơn một năm.



Phú (trái) và Tài khi bị bắt giữ. Ảnh: AX

Riêng Tài, trước đây ngụ phường Tân Chánh Hiệp (quận 12), tuy nhiên người dân nơi đây cho biết gia đình Tài đã bán nhà và rời đi từ năm 2011 dù hộ khẩu vẫn còn ở phường.

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 20 giờ 30 ngày 13-5, nhóm “hiệp sĩ” do ông Trần Văn Hoàng làm đội trưởng phát hiện hai người đi trên xe Exciter có nghi vấn nên bám theo. Khi đến trước số nhà 348C Cách Mạng Tháng Tám, phát hiện đối tượng bẻ khóa xe SH, nhóm “hiệp sĩ” lao vào cưỡng chế nhưng bị tấn công bằng dao làm anh Nguyễn Văn Thôi và anh Nguyễn Hoàng Nam tử vong, ba “hiệp sĩ” khác trọng thương. Ngay ngày hôm sau, các nghi can bị bắt và bước đầu họ thừa nhận hành vi trộm xe, tấn công “hiệp sĩ”…

Liên quan đến sức khỏe các “hiệp sĩ” đang điều trị tại bệnh viện, chiều 16-5, TS-BS Bùi Minh Trạng, Phó Giám đốc BV Nhân dân 115 TP.HCM, cho hay: Sức khỏe của anh Trần Văn Hoàng hiện tiến triển tốt. Sáng cùng ngày, anh Hoàng không còn sử dụng ống thở, cũng đã được rút ống dẫn lưu ổ bụng. Anh đã tỉnh táo, tri giác và tiếp xúc tốt. Ngoài ra, anh Hoàng cũng đỡ đau nhiều so với những ngày qua.

Còn tại BV Thống Nhất, BS Chu Giang Đông, Phó Trưởng khoa Ngoại tim mạch lồng ngực của BV, cho biết sức khỏe anh Đinh Phú Quý và anh Nguyễn Đức Huy cũng đang phục hồi tốt, có thể xuất viện vào cuối tuần này. “Riêng anh Quý, cần theo dõi độ lành của vết thương ở tay phải rồi tập vật lý trị liệu để tránh ảnh hưởng vận động sau này. Dự kiến anh Quý sẽ được xuất viện trong ba tuần tới” - BS Đông nói.