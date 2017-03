Nghi vấn nạn nhân tự tử, vợ 'hờ' hoảng sợ đem bỏ thi thể vào nhà chị ruột

(PLO) - Công an quận 8, TP.HCM đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ do công an quận 6 chuyển giao để điều tra về cái chết của anh Thạch Băng (35 tuổi, quê Trà Vinh). Trước đó, có ba ngườicủa anh Băng bỏ vào nhà của chị ruột anh tại hẻm 365 Hậu Giang, phường 11, quận 6.