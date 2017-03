Nghịch súng kíp, bé 10 tuổi bắn bạn tử vong

Ông Lương Trường Sơn, Trưởng Công an xã Mường Nọc (huyện Quế Phong, Nghệ An), cho biết: Sáng nay (21-12), người thân cùng chính quyền địa phương đã làm lễ an táng em Quang Bảo Khang (tám tuổi, ở bản Mừng Mừn, xã Mường Nọc) bị trúng đạn chết.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 trưa 18-12, sau giờ tan trường, em Khang rủ bạn là Hà Đức Lăng (10 tuổi, trú xã Mường Nọc) về nhà chơi. Khi về đến nhà, người thân đi vắng, em Khang lấy khẩu súng kíp (súng tự chế) của cha (ông Quang Văn Tiến) để hai đứa cùng chơi... cho biết súng.

Em Khang tháo lắp súng và giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng súng cho Lăng. Sau đó, Lăng cũng cầm súng nghịch chơi và thử bắn, vô tình Lăng siết cò khiến súng nổ, đạn bay trúng trán em Khang đang ngồi đối diện.

Nghe tiếng súng nổ, người dân sống gần đó chạy đến phát hiện em Khang bị đạn bắn vào đầu bị thương rất nặng nên đã đưa em đi cấp cứu.

"Vì vết thương quá nặng, em Khang được chuyển từ BV Đa khoa huyện Quế Phong xuống BV Sản-Nhi Nghệ An để tiếp tục cứu chữa nhưng khi xe cấp cứu chạy đến cổng bệnh viện thì em đã ngừng thở, tử vong" - ông Sơn cho biết.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, cơ quan Công an huyện Quế Phong và Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An đã đến khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Công an đã thu giữ khẩu súng kíp của ông Quang Văn Tiến (cha em Khang).

Theo Công an xã Mường Nọc và Công an huyện Quế Phong, thời qua qua, công an đã tuyên truyền vận động người dân không được chế tạo, sử dụng súng và phải giao nộp súng kíp cho công an và chính quyền để tiêu hủy. Tuy nhiên, một số người dân vẫn cất giấu và lén lút sử dụng súng kíp để săn bắn.