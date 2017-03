Nổ súng đuổi bắt xe chở thuốc lậu

Ngày 11-9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) phối hợp với Phòng CSGT đường bộ (PC67) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức truy đuổi một ô tô 16 chỗ biển số xanh nghi vấn chở hàng lậu.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tá Trần Quốc Phong (Đội phó Đội Tuần tra kiểm soát PC67) kể khoảng 0 giờ 45 cùng ngày, tổ tuần tra của Thiếu tá Phong và Thượng úy Phạm Hoài Bảo đang làm nhiệm vụ tại trạm kiểm tra tải trọng trên quốc lộ 51 thì nhận được thông tin từ PC46 báo tin để cùng hỗ trợ truy đuổi ô tô 16 chỗ biển số xanh 84E-0047 có dấu hiệu khả nghi, chạy với tốc độ rất cao hướng từ Long Thành, Đồng Nai về Bà Rịa-Vũng Tàu.





Chiếc xe mang biển số xanh dỏm và tang vật thuốc lá lậu bị công an thu giữ. Ảnh: KL

Lúc này ô tô 84E-0047 đã vượt qua trạm cân, do đó Thiếu tá Phong và Thượng úy Bảo lên xe cảnh sát của đơn vị để cùng với các lực lượng khác đuổi theo. “Chiếc xe trên chạy với tốc độ rất cao khoảng 100-120 km/giờ, tài xế lạng lách qua hai bên nhằm cản trở xe cảnh sát truy đuổi. Đến khu vực ngã ba Mỹ Xuân, tài xế này cho xe rẽ vào đường Mỹ Xuân - Hòa Bình, chạy về hướng thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Mặc dù đường nhỏ, khúc cua nhiều nhưng tài xế vẫn chạy tốc độ rất cao và nhiều lần ép xe chúng tôi để cản trở sự truy đuổi. Tôi đã dùng loa cảnh sát, bắn súng chỉ thiên yêu cầu tài xế dừng lại nhưng tài xế vẫn ngoan cố không dừng. Tôi cũng chủ động gọi điện thoại cho Công an huyện Xuyên Mộc đề nghị hỗ trợ trong trường hợp tài xế chạy về hướng này. Nhưng khi chạy tới vòng xoay thị trấn Ngãi Giao, tài xế rẽ phải hướng về xã Bình Ba. Khi qua khu vực Nông trường cao su Bình Ba được một đoạn, xe chúng tôi vượt lên đầu để chặn xe lại. Lợi dụng trời tối, tài xế giảm tốc độ và mở cửa xe nhảy xuống trốn vào rừng cao su. Do rừng cao su dày đặc nên chúng tôi không thể truy đuổi tiếp” - Thiếu tá Phong cho biết.

Sau đó cảnh sát đã đưa chiếc xe trên về trụ sở kiểm tra, niêm phong lập hồ sơ xử lý. Qua đó thu giữ trên xe hơn 2.000 cây thuốc lá lậu, trong đó chủ yếu là thuốc Scott, sau đó là Jet, 666, Craven. Một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay chiếc xe biển xanh trên là của một cơ quan tỉnh Trà Vinh, có thể đã được thanh lý lại từ lâu. Hiện xe trên đã hết hạn lưu hành và sử dụng giấy tờ đăng kiểm giả.

Vụ việc đang được PC46 tiếp tục điều tra làm rõ.