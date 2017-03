Nổ súng tại nhà bí thư huyện ủy Đức Hòa

Sáng 30-12, ông Trần Văn Lành, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, xác nhận khuya 30-12 tại nhà của ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, xảy ra vụ tấn công làm ông Út bị thương ở chân, con trai ông Út cũng bị thương ở bụng.



Nhà bí thư Út bị năm kẻ lạ tấn công. Ảnh: H.Nam

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng có năm đối tượng đi trên ô tô hiệu Camry đến nhà ông Út. Trong đó, hai người xuống xe và đột nhập vào trong nhà.

Nghe tiếng động, con trai ông Út ra mở cửa thì bị hai kẻ này tấn công. Ông Út cùng con trai đã chống trả lại khá quyết liệt. Quá trình giằng co, ông Út bị kẻ lạ mặt dùng dao chém trúng chân bị thương, con trai ông bị một vết thương ở phần hông do súng gây ra. Hiện chưa xác định được loại súng kẻ lạ sử dụng.

Sau khi gây án, những người lạ mặt lên xe bỏ trốn. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra vụ việc.

Công an tỉnh Long An và VKSND tỉnh Long An đã cử lực lượng về Đức Hòa cùng các cơ quan chức năng ở địa phương khám nghiệm hiện trường.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Long An, tỉnh ủy đã nắm được vụ việc nổ súng ở nhà ông Út.

