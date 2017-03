Nữ phó giám đốc ôm 100 tỷ trốn ra nước ngoài

Sáng 7/6, Công an Quảng Nam cho biết đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với bị can Châu Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Giám đốc Cty TNHH Hải Hà (Lô 7, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, H. Điện Bàn, Quảng Nam) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên các quyết định khởi tố vụ án, bị can đều không thể tống đạt vì lý do bị can đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Hồ sơ điều tra ban đầu từ cơ quan điều tra công an Quảng Nam cho biết, từ năm 2009 đến 2011, bà Hoa với chức vụ trên đã kê khai, lập khống các hồ sơ, chứng từ để rút hơn 100 tỷ đồng từ các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh và TP. Đà Nẵng.

Kết quả điều tra khẳng định bà Hoa ký các hợp đồng tín dụng vay của Chi nhánh NH Nông nghiệp Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) và Chi nhánh NH Phát triển Quảng Nam gần 86 tỷ đồng, Chi nhánh NH TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Nam hơn 5 tỷ đồng và NH TMCP An Bình Chi nhánh tại Đà Nẵng 10 tỷ đồng.

Sau khi vay và rút được số tiền trên ra khỏi ngân hàng, bà Hoa tổ chức kinh doanh và không trả cho ngân hàng. Đến khi bị phát hiện, bà Hoa ôm toàn bộ số tiền trên trốn ra nước ngoài vào tháng 5/2012 không để lại dấu vết.

Hiện vẫn chưa xác định bà Hoa đang trốn ở nước nào. Mặc dù cơ quan điều tra công an Quảng Nam đã truy tìm nhiều tháng nay.

Hiện công an tỉnh đang ra quyết định truy nã đặc biệt với bà Hoa đồng thời đang liên lạc với văn phòng Intepol Việt Nam và Quốc tế để truy bắt đối tượng này.

