Nữ quái vận chuyển trái phép 4 kg ma túy bị bắt

Phòng PC47, Công an TP Hải Phòng vừa cho biết đơn vị này kết hợp với các phòng nghiệp vụ Cục C47 - Bộ Công an, Công an huyện Thủy Nguyên và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng phá thành công chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh về Hải Phòng tiêu thụ.

Tổng tang vật cơ quan công an thu giữ của đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy "khủng" bao gồm: 4 kg ma túy tổng hợp, một khẩu súng colt, bảy viên đạn, hai ô tô, ba điện thoại, một cân điện tử và nhiều tang vật liên quan khác.



Nữ quái vận chuyển 4 kg ma túy tổng hợp tại cơ quan CSĐT.

Theo đó, lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1989, thôn Hoàng Xá, xã Bình Dương, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 4 kg ma túy tổng hợp (ma túy đá, ketamine), một điện thoại di động. Nguyễn Thị Dung đã có một tiền án, năm 2012 Dung bị TAND huyện Đông Triều, Quảng Ninh xử phạt bốn năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy và môi giới mại dâm. Dung khai được thuê vận chuyển số ma túy trên.

Phòng PC47 đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với hai đối tượng là chủ thuê Nguyễn Thị Dung vận chuyển ma túy. Người thứ nhất là Đỗ Trọng Khôi (sinh năm 1982, ngụ quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Khám xét nhà Khôi, cơ quan công an thu giữ: một khẩu súng colt, bảy viên đạn, một ô tô, ba điện thoại di động. Đỗ Trọng Khôi đã có một tiền án, năm 2003 Khôi bị TAND TP Hải Phòng tuyên phạt 18 năm tù giam về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Người thứ hai là Hoàng Phú Trung (sinh năm 1993, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Cơ quan công an khám xét nhà Trung thu giữ: một ô tô, một cân điện tử. Phòng PC47 đang hoàn thiện thủ tục, đấu tranh khai thác các đối tượng và điều tra mở rộng vụ án.